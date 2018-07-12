Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:56

Kurusıkıdan çevirme tabancayla vurularak öldürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir kişi kurusıkıdan çevirme tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kurusıkıdan çevirme tabancayla vurularak öldürüldü

12 Temmuz 2018 10:56


Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yerleşim merkezi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda yıkamacı olarak çalışan 16 yaşındaki M.Ö, yanındaki tabancayı çıkararak, çalıştığı inşaattan istasyona yakıt almak için gelen Mehmet Karabelen’e (41) peş peşe ateş etti. Kurşunlar Karabelen’in kafası ve vücuduna isabet ederken, olayın ardından adrese sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay mahallinden ayrılmayan ve ‘Namusumu temizledim’ dediği öne sürülen M.Ö’yü suç aleti kurusıkıdan çevirme tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridi çekerek kimseyi yaklaştırmadığı olay mahallinde 3 adet boş kovan tespit etti. Cinayete kurban giden Karabelen’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı 16 yaşındaki M.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Mehmet Karabelen’in bir süre önce M.Ö’nün ailesiyle ilgili karıştığı öne sürülen bir suçtan dolayı cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Cinayete ise hakkındaki bu iddiaların sebep olduğu öne sürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç