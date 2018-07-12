Kurusıkıdan çevirme tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yerleşim merkezi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda yıkamacı olarak çalışan 16 yaşındaki M.Ö, yanındaki tabancayı çıkararak, çalıştığı inşaattan istasyona yakıt almak için gelen Mehmet Karabelen’e (41) peş peşe ateş etti. Kurşunlar Karabelen’in kafası ve vücuduna isabet ederken, olayın ardından adrese sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay mahallinden ayrılmayan ve ‘Namusumu temizledim’ dediği öne sürülen M.Ö’yü suç aleti kurusıkıdan çevirme tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridi çekerek kimseyi yaklaştırmadığı olay mahallinde 3 adet boş kovan tespit etti. Cinayete kurban giden Karabelen’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı 16 yaşındaki M.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Mehmet Karabelen’in bir süre önce M.Ö’nün ailesiyle ilgili karıştığı öne sürülen bir suçtan dolayı cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Cinayete ise hakkındaki bu iddiaların sebep olduğu öne sürüldü.