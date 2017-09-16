Kurye kılığına girerek boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek istedi

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer T. (27) boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem T.’nin (25) muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti. Kurye kılığına giren ve kafasında kask bulunan Zafer T., eşi Saliha Gizem T.’nin adına bir kargo getirdiğini söyleyerek fabrikaya girdi. Eşinin çalıştığı odaya giren Zafer T. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek eşi Saliha Gizem T.’yi 4 yerinden vurarak yaraladı. Bu sırada Zafer T.’nin eşiyle görüştüğünü iddia ettiği fabrika çalışanı A.Ü.’ye de ateş ettiği ancak kurşunun şahsın başını sıyırarak hafif şekilde yaraladığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Saliha Gizem T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kovalamacada üçüncü kattan atladı

Olay sonrası kaçan şüpheli Zafer T.’yi yakalamak için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şehir genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelinin Meram ilçesinde bulunan bir kumarhanede saklandığı bilgisine ulaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 katlı binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak Zafer T.’yi yakalamak için binanın içine girdi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Zafer T. ilk önce ikinci kata, ardından da birinci kata atladıktan sonra bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Zafer T., güvenlik önlemleri altında Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

“Eşimi çok seviyorum, çok kıskanıyorum”

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Zafer T. ilk ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini çok sevdiğini, çok kıskandığını ve biriyle ilişkisi olduğunu öğrenmesinin üzerine eşiyle konuşmak için fabrikaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Zafer T.’nin, “Olay günü arkadaşımdan motosikletini ödünç aldım. Eşimin biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim. Onun için eşimle konuşmaya gittim. Fabrika girişinde güvenliğe kurye olduğumu ve kargo getirdiğimi söyledim. Sonra içeri girdikten sonra eşimin odasına gittim. Beni karşısında görünce küfür etti. Bunun üzerine tartıştık, eşimi ve eşimle görüşen A.Ü.’yü vurdum. Eşimi çok seviyorum, çok kıskanıyorum. Eşimi vurmak istemezdim” ifadesinde bulunarak ağladığı öğrenildi. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Zafer T.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavi altında bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Gizem T.’nin daha önce de boşanma aşamasında olduğu eşinden kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öne sürüldü.