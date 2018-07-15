yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Her zaman devletimizle, milletimizle birlikte olduk. Bundan sonra da aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı yüceltmek ve milletimizin refah seviyesini artırmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz ihanetiyle FETÖ/PDY terör örgütü ve işbirlikçilerinin Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline kastettiklerinin altını çizen Kütükcü, “Millet olarak tüm ihanetlerin karşısında dimdik durduk. Tanklardan, tüfeklerden korkmadık ve tarihimizde olduğu gibi vatanımızı karanlık ellere bırakmadık. Bundan sonra da asla bırakmayız” diye konuştu.

“Konyalı sanayicilerimiz azimle, kararlılıkla çalışıyor”

Konya olarak her zaman devletin birliğinin, bütünlüğünün yanında kararlılıkla durduklarını ifade eden Kütükcü, “15 Temmuz FETÖ ihanetinin hemen ardından tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir araya gelerek, milletimizin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımadığımızı çok gür bir sesle ifade ettik, demokrasimize sahip çıktık. İş adamlarımız, sanayicilerimiz eskisinden daha güçlü bir kararlılıkla, azimle çalışarak FETÖ ihanetinin ekonomimizde açtığı hasarları hızla onardı. Sanayicilerimiz tüm olumsuz şartlara rağmen, hiçbir bahane üretmeden, tüm zorlukları göğüsledi, göğüslemeye devam ediyor. 2018 yılı içerisinde de inşallah Konya olarak 1.8 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşarak, ülkemize daha fazla katkı vermeyi hedefliyoruz. Biz bu topraklara aitiz, bu topraklar da bize. Tüm şer odaklarına, ihanetlere rağmen sonsuza kadar da bu toprakları yüceltmek için çalışacağız. Bu vesileyle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.