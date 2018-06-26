KSO Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Vasıf İnan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündeme ve Konya ekonomisine dair konuların görüşüldüğü mecliste söz alan Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, seçim öncesi dönemde sadece siyasetin değil ekonominin de gerildiğini, ancak iş dünyası olarak ülkenin geleceğine dair inançlarını her zaman koruduklarını, hedeflerinden, ideallerinden asla vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde hedeflerimize hızla yürüyeceğiz”

24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile fiilen yeni bir dönemin başladığını aktaran Kütükcü, bu yeni dönemde işe, üretime ve güçlü Türkiye’ye odaklanmak gerektiğinin altını çizdi. Reformların bir an önce hayata geçmesini arzu ettiklerini ifade eden Kütükcü, “İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçime dair ne gündem varsa Türkiye’nin hepsini hızla geride bırakması, kırgınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırarak kuşatıcı bir yaklaşımla yoluna devam etmesi, reform gündemine odaklanmasıdır. Kaybedecek hiç zamanımız yok, yapacak çok işimiz var. Her alanda yapılacak reformların hızla tamamlanarak, toplumun ve iş dünyasının beklentilerinin karşılanması, güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde pekiştirilmesi son derece önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle vücut bulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, hedeflerimize hızla yürüyeceğimizden hiç şüphe etmiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmak için, daha fazla üretmek ve ihracat yapmak zorunda olduğuna vurgu yapan Kütükcü, “Zaman, ekonomimizin güvenliğini tehdit eden, şirketlerimizi ve ülkemizi zora sokan zayıf yönlerimizi hızla kapatma, güçlendirme zamanı. Her şeyden önce, ithalatımızda ihtiyaç duyduğumuz dövizi, daha fazla ihracat yaparak bulmamız gerektiği çok açık. Yani daha fazla üretmek, daha nitelikli üretmek ve daha fazla ihracat yapmak zorundayız” dedi.

“KSO hedefine ulaştı”

Kütükcü, konuşmasında Türkiye’nin en büyük savunma sanayi kuruluşu olan ASELSAN’ın Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ile birlikte Konya’ya yapacağı ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi hakkında da bilgi verdi. Konya Sanayi Odası olarak savunma sanayi konusunu her zaman öncelediklerini ve bu konuyla ilgili temel hedeflerinin şehre bir ana sanayi yatırımı kazandırmak olduğunu belirten Kütükcü, ASELSAN yatırımı ile bu hedeflerine ulaştıklarını vurguladı. Kütükcü, yatırımın şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu süreçte şehrimizdeki tüm kurumlarla, siyasilerle birlikte hareket ettik ve çok şükür bu yatırımı şehrimize hep birlikte kazandırdık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ASELSAN’la birlikte Konya’da yeni bir dönem başlayacak”

Yatırımın yüzde 51 ASELSAN yüzde 49 Konya’nın ortaklığında yapılacağını hatırlatan Kütükcü, bunun bir ana sanayi yatırımı olduğunu ve burada silah sistemlerinin üretileceğini aktardı. Konya’nın silah üretimindeki kapasitesinin ve savunma sanayi ile çalışan firmaların tecrübelerinin, yatırımın şehre kazandırılmasında önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Kütükcü, “Bu yatırımın hayata geçmesi Konya için çok anlamlı. Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. Kısmında Ankara yolu güzergahında, Ankara Yolundan Konya’ya gelen tüm misafirlerimizi ASELSAN karşılayacak. Bu yatırımla birlikte şehrimizde yeni bir dönem başlayacak. Bu tür yatırımlar, Konya’daki yatırımcı profilini ve yatırım standardını da yükseltiyor. Bundan sonra diğer savunma sanayi şirketlerinin de Konya ile ilgili algısının değişeceğini ve bu kervana katılacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, konuşmasının ardından Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.