Olay, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi. Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan 40 bilezik, 2 gerdanlık seti, set turalı kolye, ve 4 fantezi bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygun olayına karışan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan soygun ve şüphelinin kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Polis kroki çizip, 200 güvenlik kamerasını incelendi

Olayın ardından özel ekip kurarak çalışmalarını yoğunlaştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerin yakınında çalışma krokisi çizerek, şüphelinin gittiği bütün noktalardaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını didik didik inceledi. Polisin incelemeleri doğrultusunda şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra, yine aynı güzergahı kullanarak kaçtığı tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden de yola çıkan polis, Halil İbrahim Y.’nin (28) Selçuklu ilçesinde Suriyelilerle bekar evinde kaldığını belirledi. Adrese giden polis, evde bulunmayan şüphelinin kaçtığı noktadaki yaklaşık 260 evde arama yaptı.

Ablasının evinde yakalandı

Türkiye’de olay çözmede yüzde 96,4 başarı oranı olan Konya Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Halil İbrahim Y.’nin izini 8 gün boyunca sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Halil İbrahim Y., Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ablasının evinde bulundu. Harekete geçen polis, eve baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Altınları Bursa’da bozdurmuş

Şüpheli Halil İbrahim Y.’nin polisteki ifadesinde, kuyumcudan çaldığı altınları olayın ardından gittiği Bursa’da bulunan çeşitli kuyumcularda bozdurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin kredi ve banka borcu olduğu için soygun yaptığını söylediği öğrenildi. Çaldığı altınları Bursa’da yaklaşık 25 bin liraya bozdurduktan sonra Konya’ya dönen şüphelinin kendisine saat, cep telefonu aldığı ve borçlarını ödediğini söylediği ileri sürüldü. Şüpheli Halil İbrahim Y.’nin daha önce aşçı olarak çalıştığı bir iş yerine gelip giderken kuyumcuyu gördüğünü ve soygun yapmak için o iş yerini belirlediğini söylediği öğrenildi.

“Polisin beni yakalayacağından emindim”

Gözaltına alındığında üzerinden 6 bin lira değerinde döviz çıkan Halil İbrahim Y.’nin daha önce çalıştığı bir iş yerinde arkadaşının “Konya gasp polisinden kaçılmaz” sözleri üzerine soygundan sonra, kendisinin de polis ekipleri tarafından yakalanacağına emin olduğunu söylediği öne sürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli Halil İbrahim Y., adliyeye sevk edildi.