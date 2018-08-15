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15 Ağustos 2018 14:00

Kuzenin sopayla başına vurduğu genç hayatını kaybetti

Konya’da 22 yaşındaki bir genç, amcasının oğluyla tartıştığı sırada başına aldığı sopa darbesiyle hayatını kaybetti.

Kuzenin sopayla başına vurduğu genç hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 14:00


Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesine Gökçeyazı Mahallesinde ikamet eden Kadir Biricik ile amcasının oğlu M.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kadir Biricik, başına aldığı sopa darbesiyle ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Biricik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı M.M., jandarma tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kadir Biricik’in askerde yeni geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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