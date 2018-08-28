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28 Ağustos 2018 15:26

Lâdikli Ahmet Hüdai’nin evi restore ediliyor

Konya’nın manevi mimarlarından Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin Sarayönü İlçesi’ne bağlı Lâdik Mahallesi’ndeki evi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Lâdikli Ahmet Hüdai’nin evi restore ediliyor

28 Ağustos 2018 15:26


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyıllar boyunca ilmin, bilimin, kültür ve ticaretin merkezi olan Konya’nın binlerce alim ve veli yetiştirdiğinin altını çizerek, Konya’daki bu önemli şahsiyetlerin yeni nesiller tarafından da daha iyi tanınması ve anlaşılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Şehrin yetiştirdiği önemli büyüklerden biri olan Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin evinin restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Altay, evin çevre düzenlemesi de yapılarak gelecek kuşaklara aktarılacağını dile getirdi. Lâdikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin evinin restorasyonun yanında çevre düzenleme çalışmalarının da yapılacağı proje kısa süre içinde tamamlanacak ve yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak.


Büyükşehir Belediyesi, Ladik’te bulunan Ladik Ulu Camii’nde de restorasyon çalışması yürütüyor. Yaklaşık 900 bin liraya mal olacak bu çalışmanın da kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.




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