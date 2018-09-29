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Lastiği patlayan aracı için yardım isterken kamyonet çarpınca öldü

Konya’da kullandığı aracın lastiği patlayınca yolda yardım isteyen sürücüye kamyonet çarptı.

Konya'da kullandığı aracın lastiği patlayınca yolda yardım isteyen sürücüye kamyonet çarptı. 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine giden Ahmet Çağlar (18) idaresindeki 46 E 0387 plakalı kamyonun lastiği patladı. Aracından inerek yardım istemek için yolun karşısına geçmeye çalışan genç sürücüye Fahrettin A'nın kullandığı 42 FEA 97 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Fahrettin A. ile araçta bulunan Yunus Emre C. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ahmet Çağlar'ın cansız bedeni Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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