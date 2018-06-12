Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 02:19

Lastik deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

Konya’da gece saatlerinde organize saniye bölgesinde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve kepçenin yardımıyla 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.

Lastik deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

12 Haziran 2018 02:19


Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir lastik deposunun bahçesinde bulunan yaklaşık 500 lastik henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm bahçedeki lastikleri saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Müdahale sırasında KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait bir kepçe alev topuna dönen lastikleri dağıtarak itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangını fark ederek yol kenarında duran vatandaşların sosyal medyada canlı yayın yapması ise dikkat çekti.


Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç