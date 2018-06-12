Lastik deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir lastik deposunun bahçesinde bulunan yaklaşık 500 lastik henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm bahçedeki lastikleri saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Müdahale sırasında KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait bir kepçe alev topuna dönen lastikleri dağıtarak itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangını fark ederek yol kenarında duran vatandaşların sosyal medyada canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.