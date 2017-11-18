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18 Kasım 2017 19:57

Leonardo Araujo: "Bizim için çok zor bir maçtı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, “Bizim için çok zor bir maçtı, ben oyuncularımı kutlamak istiyorum “dediSüper Ligin 12.

Leonardo Araujo:

18 Kasım 2017 19:57

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, “Bizim için çok zor bir maçtı, ben oyuncularımı kutlamak istiyorum “dedi


Süper Ligin 12. haftasında Atiker Konyaspor’la karşılaşan 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Araujo, basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Araujo, “Bizim için çok zor bir maçtı. Ben bugün oyuncularımı kutlamak istiyorum çünkü takımın gösterdiği oyun mücadelesi hakikaten iyiydi. Baktığımızda ilk yarı ve ikinci yarıyı değerlendirirsek, ilk yarı düzenli bir başlangıç yaptık. Aslında gol pozisyonları da yakaladık eğer bunları değerlendirseydik soyunma odasına 1-0 önde geçebilirdik veya daha fazla golle. İkinci yarı aslında ikinci yarı da iyi başladık ama birkaç pozisyon hatalarından dolayı orada zorluk yaşadık çünkü çok fazla baskıyla geldi Konyaspor. Çok fazla baskı altındaydık ve ardından 1-0 mağlup duruma düştük. Bu skor bizim için kabul edilemezdi. Çünkü biz Konya’ya galibiyet için geldik. Savaştık hakikaten çok pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve Eto’nun golüyle de gol bulduk ve 1 puanla Antalya’ya dönüyoruz. Ben tekrar takım oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, hakikaten inanılmaz bir takım mücadelesi gösterdiler” şeklinde konuştu.




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