Leyla Şahin Usta: “Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yürütme Kurulu’na İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ilk ziyaretini AK Parti Konya İl Başkanlığı’na yaptı. Usta, büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini söyleyen Usta, birlik ve beraberlik içinde Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ilk ziyaretini AK Parti Konya İl Başkanlığı’na yaptı. Ziyarette AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz olan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni dönemin önemine dikkat çekerek, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretlerini İl Başkanlığımıza yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyor ve yeni dönemde kolaylıklar diliyorum. Türkiye’nin çok daha ileriye gideceği pek çok alanın başında da insan hakları geliyor. Türkiye’nin geçmişinden bugüne kadar yaşanan pek çok sıkıntı son 15 yılda aşılıp beklenenin de üzerinde gelişmeler kaydedildi. İnşallah yeni dönemde çok daha önemli gelişmeler yaşanacaktır” dedi.

“AK Parti bir ideal partisidir”

Sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’yı tebrik ederek başlayan MKYK üyesi, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bilindiği üzere Cumartesi günü 6. Olağan Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun bir kongre oldu. Kongremizin ardından MKYK toplandı, bir saat arayla MYK toplandı. Aynı gün bazı arkadaşlar da görevi devralırken ben de görevimi teslim etmiş oldum. Nasıl ki yedinci Seçim İşleri Başkanından görevi devralmışsam, dokuzuncu Seçim İşleri Başkanına da görevi devrettim. AK Parti bir ideal partisidir. Görevin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Nöbetin nerede tutulduğu değil, nasıl tutulduğu önemlidir. Bu süreçte katkı veren, desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Konya’yı bundan sonra Genel Başkan Yardımcısı olarak Leyla Şahin Usta Başkanımız temsil edecek. Kendisine görevinde başarılar diliyor yeni dönemin Konyamıza, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni dönemle ilgili olarak istişarelerde bulunmak için ilk ziyaretlerini AK Parti Konya İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bugün hem Kurban Bayramının ilk günü hem de bizim görevi almamızın arkasından teşkilatı ilk ziyaretimiz. İlk olarak başta İl Başkanımız ve teşkilatımızı ziyaret ederek yeni dönem ile ilgili istişarelerde bulunmak istedik. 6. Olağan Kongremiz, MKYK ve peşinde MYK ile birlikte büyük bir görevin aynı zamanda büyük bir sorumluluğun altındayız. Bu büyük sorumluluk ve yükün bizler bir ve beraber olduğumuz sürece bize ağır gelmeyeceğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içinde Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Konya için ülkemiz için her platformda elimizden gelenin en iyisi yapacağımızdan eminim“ ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerin startını verdik”

Yeni dönemin aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğuna değinen Usta, “Yeni sistem ile birlikte çok daha hızlı kararlar alıp hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzde de çok önemli bir yerel seçim bulunuyor. Yerel seçimlerle ile startı Cumhurbaşkanımız ilk MYK toplantımızda verdi. Biz seçimlere alışığız ancak çok çalışmamız gereken bir süreç bizi bekliyor. Türkiye’yi hem ekonomik açıdan hem de insan hakları ve demokrasi açısından kendi değerlerince eleştirmeye çalışan ve kendilerince bir darbe sürecine sokmaya çalışan ciddi bir güç ile karşı karşıyayız. Bu güçlere karşı her zaman dik duracağımızı her fırsatta ilan ediyoruz. Bu noktada milletimizin de aynı 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi ekonomik darbe girişimine karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Böyle bir milletin ferdi olmak AK Parti gibi bir siyasi hareketin çatısı altında bulunmak büyük bir onur ve gurur. Biz de aziz milletimize layık olmaya çalışacağız” dedi.

Sözlerine kurban bayramını tebrik ederek sonlandıran Usta, Kurban sevgiyi muhabbeti, hoşgörüyü paylaşmak demektir. Verdiğimiz sadece kestiğimiz kurbanlardan bir hisse değil, aslında sevgimizin muhabbetimizin bir parçasıdır. Kurban Bayramı tüm İslam alemi için bir kaynaşmaya kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.