Leylek yuvaları göçle boşaldı

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi’nde yer alan yüzlerce leyleğin konakladığı Leylekler Tepesi, yaz mevsiminin sonuna gelinmesi ile birlikte başlayan toplu göçler sonucunda adeta sessizliğe büründü. Mart ayında bölgeye gelen leylekler, dünyaya gözlerini açan yavrularını büyütüp yetiştirdikten sonra Ağustos ayının son günlerine gelinmesinin ardından daha sıcak ülkelere göç edebilmek için mekanlarındaki yuvaları toplu olarak terk etti.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa, Çevre Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, leyleklerin göç zamanının gelmesi ile birlikte büyütüp yetiştirdikleri yavruları ile birlikte yaz dönemi kaldıkları mekanları terk ettiğini belirterek, "Yaz döneminde adeta leylek cenneti konumuna gelen ilçemizde, bu göçebe konuklarımız geldikleri andan itibaren yöremizin güzelliğine ayrı bir değer katıyorlar. Buralardaki yüzlerce leylek bölgemizden göç nedeniyle Ağustos ayının son günlerinde ayrıldı. Leylek göçünün tamamlanmasıyla birlikte mekanların yanı sıra elektrik direkleri ve çatılarda bulunan yuvaların da boşaldığını görüyoruz. Seneye bahar mevsiminde inşallah bölgemize yine baharı müjdeleyerek gelecekler. O günleri, şimdiden dört gözle bekliyoruz" dedi.