Leylekler büyük göç için yuvalarından uçacaklar

Bu yıl Mart ayı ile birlikte Yeşildağ Mahallesinde bulunan Leylekler Vadisi adı verilen mezarlık bölgesindeki ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen onlarca leylek, dünyaya gözlerini açan yeni bireylerinin büyüme evresini de tamamlamasının ardından büyük göç için yuvalarından uçacak. Leylekler Vadisinde gelişimini tamamlayan ve uçmayı öğrenen yavru bireyler, bugünlerde ebeveynleri ile birlikte hareket ederek bölgedeki alanlarda gruplar halinde dolaşarak beslenimini sürdürüyor. Leylekler ve yavru bireyler, çevredeki hasat edilen arazilerde yayılarak yiyecek arayışına giriyor. Gün içerisinde beslenimini sağlayan leylekler, akşam saatleri yaklaştığında ise vadideki yuvalarına dönüş yapıyor.

Beyşehir’in son dönemde simgesi haline gelen ve yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi çeken Leylekler Vadisi, doğa ve belgesel fotoğrafçılarının yanı sıra her kesimden insan ve doğaseverin ilgisini çekiyor. Genelde gruplar halinde vadiye gelen ziyaretçiler, hem burada leylek gözlemi yapıyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor. Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü Milli Parkında bulunan Leylekler Vadisinin özellikle leyleklerin yuvaya geldiği Mart ile Ağustos ayları arasındaki dönemde yoğun ziyaretçi ilgisi çektiğini söyledi. Leylekler Vadisinin önümüzdeki günlerde yaşanacak büyük göç sonrasında sonbahar mevsimi öncesinde yine büyük bir sessizliğe bürüneceğini belirten Konyalı, “Şu anda buradaki leylekler büyük göçe hazırlanıyor” dedi. Leyleklerin bu yıl yine Mart ayında geldikleri yuvalarında yuvalarını tamir ettiğini, yavrulama ve yumurtlama dönemi yaşandığını vurgulayan Konyalı, şöyle devam etti:

“Leylekler Vadisi, benim de birçok fotoğrafçı gibi sık sık ziyaret ettiğim ve fotoğraf mesaisi yaptığım bir mekan. Her yıl leylekler geldiğinde bu bölgeye yuvalarına kar yağardı. Bu yıl böyle bir şeye rastlamadık, iklim olarak bu yıl bayağı bir kurak geçiyor. Leylekler için bu yuvalarda her zamanki gibi döngü devam etti. Yuvalarına geldiler, tamirat yaptılar. Yavrulama ve yumurtlama dönemi yaşandı. Bu yıl ilk kez yavru çıkmayan yumurtalar gördük yuvalarda. Şu an ise vadiye gelirken yol üzerinde anız tarlalarında leyleklerin beslendiğini gözledik. Hasat edilmiş tarlalarda avlanıp besleniyorlardı. Akşam saatleri yaklaştığında ise tekrar yuvalarına dönüş yaptıklarına tanık olduk. Yine güzel manzaralar sergiliyorlardı. Ama tabii ki artık leyleklerin göç zamanı geldi. Bu süreçte yavruları da gözledik. Çok iyi kanatlara sahip olduklarını, kanat çırpma sezonunu da bitirdiklerini, gökyüzünde süzülmeye başladıklarını gördük. Hepsi çok sağlıklı görünüyorlar. Ve çok güçlü bir şekilde beslenmişler belli Beyşehir ovasında. Göç zamanı yaklaştığı için yakın zamanda hava akımlarını kontrole çıkacaklar. Muhtemelen gökyüzünde kanatlarını daha da güçlendirecekler. Uzun yolculuk için tabi beslenmeleri de bu dönemde arttı diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Konyalı, Leylekler Vadisi’nde yeni yavruların dahil olmasıyla yuvalardaki leylek nüfusunun da bugünlerde çoğaldığını dile getirirken, şunları kaydetti: “Yuvalarda bugünlerde yavrularla birlikte 5 veya 6 leyleğe rastlamak mümkün hale geldi. Yuvadan adeta taşmış durumdalar” diye konuştu.