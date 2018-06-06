Lise öğrencilerinden MEDAŞ’a ziyaret

Ş (MEDAŞ), Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

“Daha Az Tahribat İçin Tüketimi Azaltalım” adlı proje kapsamında MEDAŞ’ı ziyaret eden öğrenciler Genel Müdürlük kampüsünde yetkililer tarafından karşılandı. Programda ilk olarak öğrencilere, enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Sunumlar, MEDAŞ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Mühendisi Eda Dönmez ve Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürü İlkay Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Sunum sırasında merak edilen sorular, uzman yetkililer tarafından cevap buldu. Programın ikinci kısmında ise öğrenciler, güneş enerji tesislerini gezerek detaylı bilgi alırken güneş panellerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program sonrasında öğrenciler ve öğretmenler MEDAŞ’a teşekkür ve memnuniyetlerini iletti.