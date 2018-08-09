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09 Ağustos 2018 17:13

Lösemili çocuklar KTO Karatay Üniversitesinde resim yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) koordinatörlüğünde, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM) iş birliğinde, lösemili çocuklara yönelik etkinlikler başladı.

Lösemili çocuklar KTO Karatay Üniversitesinde resim yaptı

09 Ağustos 2018 17:13


Etkinlikler süresince 6-12 yaş grubu çocuklar KTO Karatay Üniversitesinde resimler çizecek, oyunlar oynayacak ve kültürel etkinliklere katılacaklar.


Etkinlikle ilgili bilgi veren KARSEM Müdürü Fahri Hidayetoğlu, kanser tedavisi görüp iyileşme sürecine girmiş çocukları üniversiteyle tanıştırdıklarını belirterek, “LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) desteğiyle hazırladığımız etkinliklerde, çocuklar aileleriyle ve üniversite öğrencileriyle birlikte oyunlar oynuyor. Ardından Üniversitemizin Resim Bölümü akademisyenlerinin öğrettiği tekniklerle resimler çizip sanatsal etkinlikler yapıyorlar. Akranları okula giderken veya oyunlar oynarken hayatlarını hastanelerde kemoterapiyle geçirmiş bu çocukların yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.


Etkinlikler sonrasında çocuklarla buluşarak onlarla sohbet eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade projede emeği geçenlere de teşekkür etti.


Programlar 11 Ağustos Cumartesi günü 13.00’de karaoke, pasta süsleme, sergi ve sertifikaların verilmesiyle sona erecek. Etkinliklerin geleneksel hale getirilip her yıl Karatay Üniversitesinde yapılması hedefleniyor.




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