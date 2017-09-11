LPG dönüşümü yapan Makina Mühendisleri sektörün sorunlarını tartıştı

LPG sektöründe yaşanan sorunlar ve mevzuatlardaki değişikliklerin değerlendirildiği toplantı Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy başkanlığında yapıldı.

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 24 Haziran 2017 tarihinde yayınlandığı hatırlatılarak, “Bu yönetmelikle LPG sektöründe ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle LPG dönüşümü yapılan araçlara denetimin ortadan kaldırılmasına sebebiyet veren bu yönetmelik, LPG’li araç kullanan sürücülerin can güvenliğini riske sokmakta, bu sektörde hizmet veren firma ve mühendisleri mağdur etmektedir. Bu yönetmeliğin uygulanması ile sektör 1990’lı yıllara geri dönmüştür. Merdiven altı firmaların yaygınlaştığı, denetim ve kontrolü yapılmayan araçların yandığı bu dönemlere geri dönüş yapılması gelişen ve büyüyen ülkemizin vizyonuna uymamakta, yakın zamanda yaşanacak problemlere davetiye çıkarmaktadır. LPG sektöründe hizmet veren üyelerimizin bu mevzuat değişikliğiyle ilgili bilgilendirilmeleri, görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantı kapsamında bu uygulamadan bu yanlış uygulamadan biran önce vazgeçilmesi, bu sektörde çalışan firma ve mühendislerin mağdur edilmemesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması için yetkililerin uyarılması kararlaştırılmıştır. Şehrimizde LPG dönüşümü yapılan araçların tehlike oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, vatandaşlarımızın güven içerisinde araçlarını kullanabilmeleri için LPG’li araçların denetim ve kontrolü yapılmalıdır. Aksi takdirde istenilmeyen problemlerle karşılaşılması kaçınılmazdır” denildi.