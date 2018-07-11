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11 Temmuz 2018 14:47

Lüks cipin camını kırıp 100 bin lira çaldılar

Konya’da yabancı plakalı lüks cipin camı kırılarak 100 bin lira çalındı.

Lüks cipin camını kırıp 100 bin lira çaldılar

11 Temmuz 2018 14:47


Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büyükırmak Sokak üzerinde bulunun bir inşaat firmasının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, ev almak için bankadan aldığı 100 bin liranın bulunduğu çantayı lüks cipinin bagajına bırakan Abdülkadir B. (45) aracını inşaat firmasının önüne park ederek içeri girdi. Aracının yanına geldiğinde arka camının kırılarak paranın olduğu çantanın çalındığını fark eden Abdülkadir B. firma yetkilileri ve polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobille gelen kapüşonlu 2 şahsın cipin camını kırıp çantayı çaldığını tespit etti.


Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.




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