Lüks cipin camını kırıp 100 bin lirayı çaldılar

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büyükırmak Sokak üzerinde bulunun bir inşaat firmasının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki gurbetçi Abdülkadir Başaran ev almak için bankadan aldığı 100 bin liranın bulunduğu çantayı lüks cipinin bagajına bırakarak, inşaat firmasının önüne aracını park edip içeri girdi. Aracının yanına geldiğinde arka camının kırılarak paranın olduğu çantanın çalındığını fark eden gurbetçi vatandaş firma yetkilileri ve polise haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobille gelen kapüşonlu 2 kişinin cipin camını kırıp çantayı 45 saniyede çaldığını tespit etti. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.