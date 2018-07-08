Macera Parkı yenilenen yüzüyle yaz sezonuna hazır

Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Müzesini Konya’ya kazandıran Selçuklu Belediyesi, yaz döneminde 4 farklı aktivitenin yer aldığı Macera Kulesi ve zeplin teleferik hattı ile 12 yaş ve üzeri adrenalin tutkunlarına hizmet veriyor.

Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi Parkı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İçerisinde tropikal kelebek müzesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile tam teşekküllü hizmet veren Kelebekler Vadisi Parkı havaların ısınmasıyla birlikte günün ve haftanın yorgunluğunu atmak isteyen yerli ve yabancı binlerce misafirini ağırlıyor. Hafta içi ve hafta sonu piknik alanlarını ve kamelyaları dolduran vatandaşlar, yine aynı bölgede yer alan Macera Kulesi ve zeplin teleferik hattında gönüllerince eğleniyor. Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Macera Kulesi, 2800 metre alana sahip yüksek kule üzerinde 18 denge parkuru ile her biri farklı bir heyecan taşıyan halat, ahşap ve ip üzerinde yürüme gibi denge sporlarıyla 12 yaş ve üzerindeki macera tutkunlarına hitap ediyor. Koruma kemerleri ve özel eğitimli personel kontrolünde güvenliğin sağlandığı alanda halat üzerinde serbest atlayış oyunları ve tırmanma duvarı da yer alıyor. Macera Kulesi’nin zemini tek parça özel kauçuktan oluşuyor. Macera Kulesinde özel eğitimli 10 personel görev alıyor. Konya’da ilk olan Macera Kulesinde zeplin ile 15 metre yüksekliğindeki kuleden 250 metre uzaklıktaki alana yapılan aktivite ile macera ve heyecan severler Kelebekler Vadisinin muhteşem manzarasını seyrederken keyifli bir uçuş gerçekleştiriyor. Golf aracıyla tekrar hareket merkezine dönüş yapabilen misafirlere güvenlik açısından uzman personel yardımcı oluyor.

Macera parkı ve teleferik hattının yenilenen yüzüyle yaz sezonu için hizmet vermeye başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’da ilk olan Macera Kulesi ve zeplin teleferik hattı hemşehrilerimizin beğenisini kazandı. Ailelerin hafta için ve hafta sonu huzurlu vakit geçirdikleri ve çocuklarımızın doyasıya eğlendiği mekanlar kazandırmak, hemşehrilerimize hizmet vermek bizlere güç veriyor ve daha güzel mekânları ilçemize kazandırmak için teşvik ediyor” dedi.

Ayrıca aynı bölgede 4 yaş ve üzerindeki çocuklar için de ip parkuru ve macera kompleksi oluşturuldu. Kompleks de 13 metre yüksekliğindeki oyun alanı, özel galvanizli kaydırak sistemi ve 3 halat köprü bulunuyor. Macera Parkı Pazartesi günleri hariç diğer günler 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.