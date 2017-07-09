Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 03:53

Maganda kurşunu Suriyeli kadını yaraladı

Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası evinin önünde oturan Suriyeli kadın yaralandı.

Maganda kurşunu Suriyeli kadını yaraladı

09 Temmuz 2017 03:53


Olay, 22.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli Turkia Alkarim evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turkia Alkarim ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Turkia Alkarim’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!