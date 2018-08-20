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20 Ağustos 2018 10:50

Makaradaki bakır kabloları sökerken suçüstü yakalandılar

Konya’da 5 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Makaradaki bakır kabloları sökerken suçüstü yakalandılar

20 Ağustos 2018 10:50


Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. (21) ile Rüstem D. (23) bir süre depo etrafında keşif yaptı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özel güvenlik görevlilerinin izinli olacağını düşünen iki şüpheli duvardaki tellerin üzerinden atlayarak deponun bahçesine girdi. Güvenlik kamerasından iki kişinin depoya girdiğini gören özel güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu. Depo içerisindeki makaralardan kabloları söken şüpheliler kısa sürede olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından deponun etrafı sarılarak yakalandı.


Polisin geldiğini fark eden şüpheliler farklı yerlere saklandı. Depoda arama yapan polis, şüphelilerden İhsan A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İhsan A. kendini görüntüleyen kameralara, "Allahınız yok mu sizin? Çekmeyin” diyerek tepki gösterdi. Şüphelinin ifadesinde arkadaşının yerini söylemesi üzerine diğer şüpheli Rüstem D. de saklandığı boruların arasında yakalanarak gözaltına alındı.


Depoda yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerden İhsan A.’nın 4 adet, Rüstem D.’nin ise 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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