Makine Mühendisleri Dart Turnuvasında buluştu

Geleneksel Dart Turnuvası’nda oda üyelerini bir araya getirdi.

Kuruluş amacı üyelerine ve topluma hizmet etmek olan MMO Konya Şubesi, üyelerine sunmuş olduğu teknik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda oda tarafından düzenlenen Dart Turnuvasında oda üyeleri bir araya geldi.

MMO Konya Şubesi Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında oda binasında 2. Geleneksel Dart Turnuvası’nın düzenlendiğini ve üyelerin aileleriyle birlikte günün stresinden uzak vakit geçirme imkanı bulduklarını kaydetti. Duransoy yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile odamız hizmet binasında gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 odamız üyesi aileleriyle birlikte iştirak etmiştir. 4 erli gruplar halinde, 15 yaş üstü erkekler ve bayanlarla, 15 yaş altı çocuklar olarak 3 ayrı kategoride düzenlenen turnuva sonucunda; 15 yaş üstü erkeklerde Asaf Yıldırım birinci olurken, H. Cenk Alaybeyoğlu ikinci, Kaan Duransoy üçüncü olmuştur. Bayanlar kategorisinde Mine Ekercin birinci olurken, Nevsun Şam ikinci, Fatma Baş üçüncü olmuştur. 15 yaş altı kategorisinde ise Kaan Yıldırım birinci, M. Elif Aker ikinci, Oğuzhan Zeki Şam üçüncü olmuştur. Dereceye girenlere kupaları ile turnuvaya katılan diğer üyelere hediyeleri Şube Yönetim Kurulumuz tarafından taktim edilmiştir” dedi.

Duransoy, “Oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığı turnuvada ayrıca, yoğun çalışma temposu içerisinde beyinsel yorgunluğun atılarak bedensel zindeliğin kazanılması, daha önceki yıllarda olduğu gibi muhabbet ve dostluk ortamının tesis edilmesi de hedeflenmiştir. Odamız, üyelerimize mesleğimizi ve toplumumuzu ilgilendiren her konuda destek olmaya dün olduğu gibi bugünden sonrada devam edecektir. Bütün meslektaşlarımızın Dart Turnuvasına göstermiş oldukları ilgileri bizi mutlu etmiştir. Gücünü üyelerinden alan Odamızın her türlü organizasyonuna yoğun katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.