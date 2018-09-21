Mali müşavir olmak isteyenlere ücretsiz deneme sınavı imkanı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, mali müşavirlik mesleğine ilk adım olan "Staja Giriş Sınavı"na hazırlık amacıyla 29 Eylül 2018 Cumartesi günü 14.00'de ücretsiz deneme sınavı yapacak.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, mali müşavirlik mesleğine ilk adım olan "Staja Giriş Sınavı"na hazırlık amacıyla ücretsiz deneme sınavı yapacak. 29 Eylül 2018 Cumartesi günü 14.00'de Konya merkezde ücretsiz yapılacak deneme sınavına müracaatlar Konya Genç Mali Müşavirler Platformu web sitesi üzerinden yapılacak.

Platformdan yapılan açıklamada, mali müşavir adaylarının sınav ve stajla ilgili hem maddi hem manevi olarak zorlu bir süreç yaşadıklarını ve sınavla ilgili yeteri kadar ücretsiz kaynağın bulunmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Mali müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan staja giriş sınavı Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından Ankara ve İstanbul'da yapılmaktadır. Adayların bu zorlu sınav öncesi kendilerini mutlaka test etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Konya'da açılan eğitimler herkesin bütçesine uygun olmayabiliyor. Çünkü staja başvuru dosyası açımında adaylar belirli bir masrafla karşı karşıya kalıyorlar. Konya Genç Mali Müşavirler Platformu olarak da stajyerlerin ve stajyer adaylarının her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda 29 Eylül 2018 Cumartesi günü 14:00'de Konya merkezdeki bir okulda deneme sınavını gerçekleştireceğiz. Sınava müracaatlar platform web sitemiz www.kgmmp.org adresinden yapılmaktadır. Adaylara sınava giriş belgeleri ve sınav sonrası puanları hem SMS ile hem de web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Deneme sınavına sadece staj dosyası açtıranlar değil, mali müşavir olmayı düşünen ve bilgi yeterliliğini test etmek isteyen herkes başvurabilecektir” ifadeleri yer aldı.