Mali müşavirler bayramlaştı

Oda binasında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Ramazan Bayramının başta meslektaşlarım olmak üzere ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana mesleğimiz ve odamız için yapılabilecek birçok projemizi hayata geçirdik ve bundan sonra da uygulamalarsa devam edeceğiz” dedi.

Mali tatilde gerçek anlamda tatil yapmak istediklerini söyleyen Özselek, “Yarından sonra sözde mali tatil yapacağız. Resmiyette olan ama fiilen uygulanmayan bir mali tatil. Bunun için bizler diyoruz ki, bu mali tatilin bu şekilde sadece resmiyette olmasının bizlere hiçbir faydası yok. Onun için bizler senede 1 defa da olsa gerçekten çalışanlarımızla, stajyerlerimizle birlikte tatil yapmak istiyoruz. Bunu da yetkililerimizden rica ediyoruz” diye konuştu.

Bayramlaşma törenine katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ise mali müşavirlerin sorunlarını gerekli yerlere ileteceğini söyledi.

Bayramlaşma törenine Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun yanı sıra KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Demirtaş, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet Mıhçı, kurum yöneticileri ve oda üyeleri katıldı