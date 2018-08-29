Mali müşavirler bayramlaştı

Konya SMMMO’da düzenlenen programda konuşan oda başkanı Seyit Faruk Özselek, bu güne kadar milletimizin birliğine ve vatanın bütünlüğüne karşı yapılan bütün operasyonların bozguna uğratıldığını, yine aynı şekilde yerli ve milli direniş gösterileceğinin altını çizdi.

Temmuz ve Ağustos aylarında en yoğun dönemleri olan Mart ve Nisan aylarından daha yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade eden Özselek, “Beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin 28 Ağustos’a uzatıldığı arife günü akşam saatlerinde duyuruldu. Aybaşından beri beklediğimiz açıklama çok geç yapılmış olup bizlerin stresini azaltmamış ve bayram programlarımızın aksamasına sebep olmuştur. Bu tarz açıklamaların bizlere daha erken bir zamanda yapılması hem bizleri hem de mükelleflerimizi rahatlatacaktır” dedi.

Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde bürolar da yoğun iş temposunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Konya SMMMO Başkanı Özselek, “Böylesine zorlu bir mesleği icra ederken birçok şeyden fedakârlık yaparak mesleğimize sahip çıkıyoruz. Sizlere bu konuda çok teşekkür ediyorum” diyerek meslektaşlarına teşekkür etti.

Konya SMMM Odasının geleneksel Anadolu Odaları Eğitim Seminerlerinin 18.’sini 14 - 17 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceklerini açıklayan Özselek, “Bu program vesilesiyle hem biraz dinlenme fırsatımız hem de meslektaşlarımız ile istişarelerde bulunma imkanımız olacak” diye konuştu.

Bayramlaşma programına, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaaslan, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi Dairesi Grup Müdürü Eyyüp Yılmaz, KONESOB Başkan Vekili Emin Baranok ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.