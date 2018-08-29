Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı başvuruları uzatıldı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, “1 Ağustos 2018 tarihinde başlayan Staja Giriş Sınavı başvurularına son müracaat tarihi 6 Eylül 2018 tarihi olarak yeniden düzenlendi. Staja Giriş Sınavı TÜRMOB’un eğitim birimi olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanmaktadır. 100 soru alan bilgisi, 30 soru ise genel kültür ve yetenek olmak üzere 130 soruluk testten oluşmaktadır. Sınav konuları ve soru sayıları, genel kültür ve yetenek alanında Türkçe, Matematik, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dilden 30 sorudan oluşmaktadır. Alan bilgisinde ise Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim’den 58 soru, Ekonomi ve Maliye’den 12 soru, Hukuk alanından (Meslek, iş ve sosyal güvenlik, vergi, ticaret, borçlar) 30 soru olmak üzere bu konulardan toplamda 130 soru sorulmaktadır. Her yıl 3 dönem olarak yapılan sınavın bu dönem ki başvurusu 6 Eylül’e kadar yapılması gerekmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Staja giriş sınavına başvuru yapabilmek için İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi ise, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmaktadır. Bu iki ana baslıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adayın 60 puan alması gerekmektedir.”