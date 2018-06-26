Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor.

20 Temmuz’da sonra erecek tatil süresince yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükleri hatırlatıldı.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren mali tatil uygulaması, bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir. Kanuna göre, bu tarihler arasına rastlayan kanuni ve idari süreler, mali tatilin bitiminden itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. Bu kapsamda 3 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 Temmuz tarihine kadar, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş kabul edilecektir. Ayrıca, resmi işyeri işverenlerince, 15.5.2018 - 14.6.2018 dönemine ait prim tutarlarının, son ödeme tarihi olan 16.7.2018 tarihinin, mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27.7.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir“ denildi.

“Mali tatil meslektaşlarımız için yetersiz”

Yoğun iş temposu altında zorlanan meslektaşlarının mali tatil ile belirli seviyede dinlenme fırsatı bulacaklarını ifade eden Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, “Meslektaşlarımız için verilen tatil arası kesinlikle yeterli değildir. Mali tatile denk gelen yükümlülükler, mali tatilden sonra 7 gün yerine en az bir ay ileri tarihli olması gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

Ayrıca mali tatil süresince mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç, inceleme amacıyla defter ve belgelerin talep edilemeyeceği, mükellef iş yerinde incelemeye başlanamayacağı açıklaması yapıldı.