Birlik Vakfı Konya Şubesinin açılışına Meclis Başkanı İsmail Kahraman katıldı. Meclis Başkanı Kahraman, "Niye ayrıyız? Niye şucuyuz? Niye bucuyuz? diyerek, "Bakın biz 15 Temmuz gecesi mecliste bütün partiler tek yumruk olduk. Partiye hizmet etmek için bir vesiledir, bir kanaldır ama esas değildir. Asıl olan bayrağımızın, sancağımızın yere inmemesi ve ezanımızın dinmemesidir. Türkiye’nin yok edilmesi harekatıydı. Yani bir darbe değildi. Darbeler idarecileri değiştirir, ihtilaller tüm sistemi değiştirir. O akşam ki hudutlarda 3 tane ayrı devlet, dar bir saha da Suriye’deki gibi kardeş kavgası derken müttefikiz deyip gelip müdahale edenler ve devletimizin yokluğuyla karşı karşıya kaldık. Gittim ve meclisimizi açtım bombalar altında. Kendi meclisini bombalıyor ordu üniforması giyen kişi tankı sürüyor milletin üzerine, helikopterler ateş altında tutuyor, ne felaket. Bunun temelinde ne var milli şuur ve ruhtaki eksiklik var. Siyonizm’e o zaman uşak olma durumu da oluyor. Pensilvanya’daki hain, vatan haini kullandırdı kendini. Öyle kullandıranlar vardı ama Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Milletin o şuuru ve bir araya gelişi meydanları dolduruşu, hangi partiden olursa olsun o ruhta oluşu bundan sonra darbelerin önünü kapamıştır. Biiznillah bundan sonra darbeyle karşı karşıya kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kahraman, “Ne zaman ki birlik bütünlüğümüz zedelenmiştir o zaman Türkiye’miz sıkıntıya uğramıştır ve devletlerimizi sıkıntıya uğramıştır. Hedefimiz bizim geleceğimiz olan gençlerimize birlik ruhu ve şuuru içerisinde yetişmesidir. Konya şubemizin de bu istikamette güzel hizmetler vereceğine inanıyorum” dedi.

Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ise, “Hizmetlerini bundan sonra da daha da artırarak devam edeceğine ve bu çizgiyi daha ötelere götüreceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şubemizin yeni binasının açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Mehmet Kahraman ve protokol üyeleri daha sonra Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ve davetliler katıldı.