MEDAŞ, akıllı sayaçlar için çalışmalarını sürdürüyor

Ş. (MEDAŞ), akıllı sayaçlar için deneme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, MEDAŞ'ın, Smartgrits akıllı şebekelerin bir parçası olarak, akıllı sayaç sistemlerinin saha uygulamalarını pilot bölgedeki çalışmalarla gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bu kapsamda PLC, GPRS haberleşmeli sayaçlar sisteme dahil edildi. Akıllı sayaç sistemleri sayesinde tüketiciler, tüketim analizlerini kendileri gerçekleştirebilecek. Planlı kesinti bilgileri, arıza durumları abonelere otomatik olarak SMS şeklinde iletilecek. Bu sistem sayesinde sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağından saha iş gücü minimize edilecek. Ayrıca sistemin en önemli diğer bir özelliği de kaçak kullanımları kesin bir şekilde tespit etmesidir. Böylece kaçak kullanımların önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor" denildi.