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02 Mayıs 2018 10:40

MEDAŞ, Ar-Ge Projesiyle kesinti sürelerini daha da azaltacak

MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ, Ar-Ge Projesiyle kesinti sürelerini daha da azaltacak

02 Mayıs 2018 10:40

Ş), gelişen yeni teknolojileri yakından takip ederek, Ar-Ge projelerine her geçen gün bir yenisi eklemeye devam ederken, kesinti sürelerini azaltmaya yönelik yönelik yeni bir projeye başlıyor.


MEDAŞ gelişen yeni teknolojileri yakından takip ediyor. Projelerinde her zaman en yeniyi ve en iyiyi hedefleyen MEDAŞ, kesinti sürelerini azaltmaya yönelik yeni bir projeye başlıyor. Özellikle tarımsal sulama bölgelerine enerji sağlayan hatlarda kesinti sürelerini azaltarak çiftçiye destek sağlayacak proje, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayını aldı. Projeyle ilgili yapılan açıklamada, “Uygulanacak projeyle tarımsal sulamada yaşanan kesinti süreleri daha da azalacak. Söz konusu proje ile yerli yatırıma da büyük oranda destek sağlanacak. Projenin ilk aşamasında, pilot bölgelerde uygulama yapılacak. İkinci aşamada ise, bu teknolojinin ülkemizde yerli ve milli imkanlar çerçevesinde üretilmesinin sağlanması hedefleniyor. 3’lü sigortalı ayırıcı tarımsal sulama abonelerinin, enerjisini sağlayan hatlarda meydana gelecek geçici arızalarda, sigorta değiştirme mekanizması sayesinde arıza/onarım ekiplerinin müdahalesine gerek kalmaksızın birkaç dakika içerisinde elektrik kesintisinin otomatik olarak giderilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Projenin 3 ay içerisinde uygulamaya geçmesi ve 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Çiftçinin her zaman yanında olan ve yerli yatırıma destek veren MEDAŞ, yaptığı proje ve yatırımlarla desteklemeye devam edecektir” denildi.




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