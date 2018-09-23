MEDAŞ çözüm ortaklarıyla buluşmalarını sürdürüyor

Konya'da, Meram Elektrik Dağıtımı A.Ş. (MEDAŞ), Elektrik Mühendisleri ve Elektrikçiler Odası temsilcileri ile bir araya geldi.

MEDAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Sait Şahin, Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş, temsilci yardımcıları, mühendisler ve elektrikçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Sait Şahin, Genel Müdür Uçmazbaş'a organizasyon için teşekkür ederek, üyelerinin diğer dağıtım bölgelerinde de iş yaptıklarını yalnız MEDAŞ'ın müşteri odaklı yaklaşımının mühendisleri ve dolayısıyla 6 ildeki vatandaşların tamamını ilgilendiren süreçlerde hızlı aksiyon alıyor olmasından duyulan memnuniyeti iletti. Şahin, “Mühendisler ve elektrikçiler olarak bizler MEDAŞ'ın çözüm ortağı olduğumuzu son yıllarda yakından hisseder olduk. Dileriz bu model tüm Türkiye'ye örnek olur” dedi.

Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş ise konuşmasında, “MEDAŞ'ın kurumsal kültürü, masanın her iki tarafından bakabilmeyi amaçlıyor. Bu hakikaten vatandaşla MEDAŞ arasında köprü konumunda olan bizler için çok önemli. MEDAŞ'ın belirli periyotlarla gerçekleştirdiği bu tür toplantılar gün içinde sürekli temasta olan meslek erbabı ve MEDAŞ çalışanlarının birbirlerini daha iyi anlamalarına ve dolayısıyla kaynaşmalarına imkan sağlıyor” diye konuştu.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise MEDAŞ olarak daima en üst düzeyde hizmet vermeyi amaç edindiklerini, bu nedenle tüketicilerin ilk irtibat noktası olan elektrikçi ve elektrik mühendislerinin her bir geri bildiriminin çok önemli olduğunu belirtti. Uçmazbaş, “Çözüm ortaklarımızla yaptığımız istişareler, şirketimizi Türkiye'de müşteri memnuniyetinde en üst seviyeye taşıdı. Ben inanıyorum ki, iletişim her sorunu çözer ve birçok sorunu da daha oluşmadan engeller” şeklinde konuştu.