Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2017 yılında hedeflenenin üzerinde başarılar sağladıklarını, amaçlarının 2018 yılında da aynı performans ile devam ederek, belli bir seviyeye gelen müşteri memnuniyetini daha da üste taşımak olduğunu söyledi.

Konya’nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren MEDAŞ’ın genel müdürü Erol Uçmazbaş yaptığı açıklamada, "2017 yılını her anlamda çok iyi kapattık. Yılın başında koyduğumuz hedeflerin üstünde ilerlemeler oldu. Buraya gelmemizdeki ana kaynağın, kurulan sistemin artık meyvesinin alınması olarak görüyoruz. Gerek işletmelerimize gerekse çağrı merkezimize gelen şikayetler önemli derecede azaldı. Gelecek yıllarda bu sayının giderek daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Nitekim Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ankette memnuniyet açısından 21 şirket arasında birinci olmamız da, bu durumun açık göstergesidir. Bunun yanında, tabi ki 3,7 milyon vatandaşımıza hizmet eden bir kurum olarak, arada bazı sorunların olması muhtemeldir. Ancak bizim görevimiz ortaya çıkan bu konuları da en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktır” dedi.

“Ulaşılabilirlik oranını yüzde 99’a çıkardık”

MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, 2017’de kaydettikleri başarıları rakamlarla anlatarak, “Arıza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında düşmüştür. Proje onay süresi AG’de ortalama 5 günden 1 güne; OG’de 10 günden 2 güne düştü. Tesis kabul süresi 20 günden 5 güne düştü. Enerji müsaade süresi 5 günden 1 güne düştü. 2017 yılında 290 milyon liralık yatırım yaptık. Ve yapılan yatırımın tamamını da faaliyete aldık. Çağrı merkezi çalışan sayısını 150’ye çıkardık. Yüzde 92 olan ulaşılabilirlik oranını yüzde 99’a çıkardık. Gelen çağrıların yüzde 96’sına 20 saniyenin altında cevap veriyoruz. Muhtarlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Açtığımız özel iletişim kanalları ile muhtarlarımızdan gelen talepleri öncelikle yerine getiriyoruz. Aydınlatma taleplerini en geç 48 saat içinde yerine getiriyoruz. Yatırımlarımız gereği yapmak zorunda olduğumuz planlı kesintilerde, bizde cep telefon numarası her müşterimizi SMS ile bilgilendiriyoruz. Scada sistemimizi genişletiyoruz. Böylece daha fazla bir alanı uzaktan izleyebilir ve kontrol edebilir hale geleceğiz. 2017 yılında 135 bin adam saat eğitim verildi. Elimizde bir istatistik yok ama tüm ülkemizde dahi bu kadar eğitim verilen şirket sayısının çok az olacağını tahmin ediyorum. Bu başarıyı sağlamamızda tartışmasız en büyük katkısı olan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Amacımız, bu yıl da hiç durmaksızın yolumuza devam etmek ve hizmet kalitemizi daha üst seviyelere getirmektir" diye konuştu.