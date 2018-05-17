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17 Mayıs 2018 11:33

MEDAŞ koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

17 Mayıs 2018 11:33

Ş. (MEDAŞ) çalışanlarıyla birlikte genel koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.


Antalya’da bir otelde düzenlenen toplantıya 250 personel katıldı. 2 gün süren programda sunumların yanı sıra motivasyon için çeşitli aktiviteler de düzenlendi. Koordinasyon toplantısının gündemini 2017 yılı ve 2018 yılının ilk çeyreği faaliyetleri oluşturdu. Toplantının ilk gününde yapılan faaliyetler değerlendirilerek yeni projeler, yatırımlar, iyileştirilecek süreçler ele alındı. İkinci oturumda ise genel değerlendirmeler ve kapanış konuşması gerçekleştirildi.




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