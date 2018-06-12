MEDAŞ, müşteri memnuniyetindeki başarısını belgelendirdi

Ş. (MEDAŞ), Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi içinde memnuniyeti en yüksek ikinci şirket oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketi müşterilerinin genel memnuniyet oranlarını araştırdı. Araştırma sonuçları Bursa’da gerçekleştirilen ELDER 11. Sektör Toplantısında açıklandı. Yapılan ankette, çağrı merkezinden memnuniyet, muhtarların memnuniyeti ve sahada müşteri memnuniyeti araştırıldı. Üç anketin ortalamasında, MEDAŞ 21 dağıtım şirketi arasında en iyi ikinci şirket olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Bakanlıkça yapılan anketten çıkan sonuç bizi oldukça sevindirdi. Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak için durmaksızın sabırla çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada; arıza sayısı olsun, arızalara müdahale süresi olsun, yıllık 300 milyon liralık yatırım ile yatırım tutarı ve tamamlanma hızı olsun, enerji müsaadesi, proje onayı ve tesis kabul süresi olsun tüm verilerde çok önemli ilerlemeler kaydettik. Bu anlamda, bu sonucun bizi şaşırtmayan ve aynı zamanda da hak ettiğimiz bir sonuç olduğuna inanıyoruz. Bu başarıda emeği olan MEDAŞ ailesine mensup 3000 arkadaşıma da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. MEDAŞ, sadece sorunları dinleyen, tespit eden bir şirket değil aynı zamanda bu sorunları da hızlıca çözüm üreten bir şirkettir. İnşallah anket sonuçları ile daha da artan sorumluluk duygusuyla bölgemizdeki vatandaşlara çok daha iyi hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Genel Müdürlüğü Konya’da bulunan MEDAŞ, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor.