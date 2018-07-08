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08 Temmuz 2018 09:59

MEDAŞ personeline eğitimler sürüyor

Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ personeline eğitimler sürüyor

08 Temmuz 2018 09:59

Ş. (MEDAŞ), eğitime her alanda önem ve destek vermeye devam ediyor.


MEDAŞ kurumsallaşma, aidiyet duygusunu pekiştirme, sektörel anlamda çalışanlarını geleceğe hazırlayarak donanımlı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla idari, teknik, kişisel gelişim konularında eğitimler düzenliyor. Çalışanlarının profesyonel iş dünyasında başarılı bir şekilde var olmalarını desteklerken, insana değer katmayı ilke edinerek çalışmalarını sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimler, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilirken, eğitimler için üniversitelerle iş birlikleri sağlanıyor. Çalışanlar, alanında uzman üniversite hocalarıyla bir araya gelme imkanı buluyor.


2017 yılında ortalama 126 bin 568 saat eğitim verilirken, Eğitimler MEDAŞ Genel Müdürlük kampüsünde yer alan eğitim salonlarında ve uygulamalı eğitim sahasında uzman kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimi her alanda desteklemeye devam eden MEDAŞ, 2018 yılında da eğitimlerini hız kesmeden sürdürüyor. MEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir çoğunluğunda da, eğitimi destekleyici projeler yer alıyor.




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