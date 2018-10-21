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MEDAŞ personeline sağlık eğitimi

Meram Elektrik Dağıtım A.

Ş. (MEDAŞ) kadın çalışanlarına yönelik sağlık eğitimi düzenledi.


MEDAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programda, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile meme kanseri ve farkındalık eğitimi verildi. Genel müdürlük ve bağlı şirketlerin kadın çalışanlarının katıldığı programda Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KETEM doktorlarından Seher Civcik, meme kanseri ile farkındalık konusunda bilgi verdi. Kadın çalışanların sorularının da yanıtlandığı eğitim programı sonunda fotoğraf çektirildi.

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