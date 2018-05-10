MEDAŞ sanat galerisinde resim sergisi açıldı

Ş. (MEDAŞ) Sanat Galerisinde, KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyelerinin resim sergisi açıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi resim bölümü öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı sergi törenle açıldı. KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan açılıştaki konuşmasında, sergi ile Konya’nın kültürel, sosyal yaşamına artı bir değer kattıklarını söyledi. Ünüsan, sanata katkılarından dolayı MEDAŞ’a teşekkür etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise konuşmasında, uzun bir aradan sonra hizmete açılan galeride üçüncü sergiye ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Uçmazbaş, “Uzmanlık alanımız olmamasına rağmen Konya’da sanat hayatına destek olmak için galerimizi açtık. Galeride sergilerin yer alabilmesi için bölgemizdeki eğitim kurumlarımızın ilgisini bekliyoruz. Burada eseri olan tüm sanatçılarımıza ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel sergiler açmak nasip olur. 9 Mayıs ve 25 Mayıs arası açık kalacak sergide 65 eser yer alıyor, herkes ziyaret edebilir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, MEPAŞ Genel Müdür İlker Arslanargun ve diğer davetliler kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.