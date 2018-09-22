MEDAŞ Sanat Galerisinde sergi açılışı

Ş. (MEDAŞ) Sanat Galerisinde yapıldı.

Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, MEDAŞ'ın sergi için sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederek, Konya'nın kadim kültürünü ve modern anlayışını sunmaya çalıştıklarını söyledi. Kişisel, karma ve pek çok çalışmanın devam edeceğini söyleyen Ahmet Çaycı, “Sergimiz öğretim üyelerimizin yani akademik kadronun gerçekleştirmiş olduğu yılın ilk faaliyeti. Bu yıl içerisinde MEDAŞ ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 10 ay boyunca Konya'da her ayın 20'si ile 30'u arasındaki sanat etkinliklerimiz devam edecek. Bu ilkini oluşturuyor. Bu hususta özellikle MEDAŞ'ın bize göstermiş olduğu bu kolaylık ve temin etmiş olduğu bu mekandan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun dışında tabi fakültemizin elemanlarının emeği burada teşhir ediliyor. Dolayısıyla onlara da müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da kişisel, karma ve bunun dışında çalıştay tarzında veya workshop tarzında çalışmalar devam edecektir. Konya'nın kadim kültürünü ifşa etme, modern anlayışını insanlara sunma, buradan bir nebze olsun sanatın esintisini insanlarla buluşturma gayesiyle buradayız. Burası da çok önemli bir mekan. Bu mekan da doğrusu ziyadesiyle bizi memnun etti” dedi.

24 öğretim üyesine ait toplamda 90 farklı tarzlarda yapılmış eserlerin yer aldığı sergi, 30 Eylül Pazar gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.