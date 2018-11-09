MEDAŞ Sanat Gelerisi'nde "Benden İzler" resim sergisi

Öğretim Üyesi Ahmet Türe Konya Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Benden İzler' ismini verdiği resim sergisinin açılışı MEDAŞ Sanat Galerisi'nde gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan NEÜi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Türe, sanatseverlerle buluşmanın bir sanatçı için en güzel şey olduğunu söyleyerek, “Sanatseverlerle buluşmak sanatçının düğünüdür her zaman, bir bayramıdır. Bu eserleri, bu sergiyi daha öncesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak MEDAŞ'la bir protokolümüz var. Her ayın bir 15 günü bize sarf ediliyor. Bu süreç içerisinde fakültenin resim bölümü olarak bana bir kişisel sergi düzenlenmişti. Burada da benim eserlerim sergilenmiş oldu kişisel sergimle beraber. Sanatçı sanatseverle buluştuğun da tabii ki mutlu olur, huzurlu olur” diye konuştu.

Sergide bulunan en eski eserinin 2014 yılına ait olduğunu belirten Türe, “Daha önceleri de var ama 2014'ten öncekileri koymadım. 32 tane çalışmam 2018'in, bu yılın çalışmaları. Peyzaja daha çok ağırlık verip, peyzajdaki soyutlamaları, zaten serginin ismi de de Benden İzler, bana ait olan doğanın bana bırakmış olduğu izleri tuvalime yansıtarak sanatseverlerle buluşturmak istedim” şeklinde konuştu.

MEDAŞ Sanat Galerisi'nin belli bir süre kapalı kaldığını ifade eden sanatçı Türe, “Şimdi tekrar aktif halde ki galeri olarak mekan olarak Türkiye'de ilk 10 içerisinde olabilecek bir galeri düzeyinde. Konya'nın sanattaki potansiyeli yüksek. Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından geliyor diyebiliriz bu konuda. Bir sanatçı olarak bu tür sanatsal etkinliklerin daha da artmasını ümit ediyorum. MEDAŞ'a da böyle güzel bir galeride eserlerimizi sergileme fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Toplamda 36 eserin yer aldığı sergi 19 Kasım Pazartesi gününe kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.