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14 Eylül 2017 16:02

MEDAŞ yatırımları yerinde ziyaret etti

MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ yatırımları yerinde ziyaret etti

14 Eylül 2017 16:02

Ş) yaptığı yatırımlarla bölgenin kalkınmasında hizmet vermeye devam ediyor.


MEDAŞ’ın arıza sayısını azaltmak, gerilim düşümünü gidermek ve yeni yerleşim alanlarına elektrik tedarik etmek için yaptığı yatırımlar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Başer, yapılan bir yatırımı yerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında mühendis ve çalışanlarla konuşan Uçmazbaş, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.


Tüm MEDAŞ bölgesinde yatırımların son hızla devam ettiğine dikkat çeken Uçmazbaş, "Bu yıl yapacağımız yatırım tutarı 286 milyon liradır. Bu yatırımı 392 farklı noktada yapıyoruz. Bunun yanında küçük ek tesis olarak adlandırdığımız yatırım kapsamında yaklaşık 5 bin adet projemiz bulunmaktadır. Amacımız, tüm bu yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanması ve bir an önce vatandaşların hizmetine sunulmasıdır. Bu ziyaretlerle, hem yapılan yatırımların gidişatını inceliyoruz hem de sahada zor şartlar altında çalışan arkadaşların ihtiyaçlarını birebir dinliyoruz" dedi.




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