MEDAŞ yetkilileri muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Ş. (MEDAŞ) yetkilileri muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Medaş Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun, Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Muhtarları, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran bir araya geldi. Ziyaret gündemini bakım ve yatırım çalışmaları ile MEDAŞ’ın muhtarlar için oluşturduğu özel iletişim kanalları oluşturdu. Muhtarlar için özel olarak oluşturulan whatsapp hattının faydaları dile getirilirken, muhtarlar uygulamadan çok memnun olduklarını, whatsapp üzerinden sorularına kısa sürede cevap bulduklarını söyledi.

Toplantıya katılan muhtarlar, son yıllarda MEDAŞ’la olan sorunların yok denecek noktaya geldiğini ifade ederken, İşletmelerin başarılı çalışmaları sayesinde ortaya çıkan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

MEDAŞ’ın çalışmalarından çok memnun olduklarını ileten muhtarlar, hizmetlerinden dolayı Genel Müdür Erol Uçmazbaş’a teşekkürlerini iletti.