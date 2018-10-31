MEDAŞ'a en yeşil ofis ödülü

Ş. (MEDAŞ), elektronik belge yönetim sistemiyle bin 145 ağacın kesilmesini önledi.

2011 yılı Haziran ayında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımına geçen ilk şirketlerden biri olan MEDAŞ, o tarihten bugüne sağladığı kağıt tasarrufu ile bin 145 ağacın kesilmesini önleyerek, enVision En Yeşil Ofisler araştırmasında ilk beş içinde yer aldı. Her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen en yeşil ofis araştırması 2018 yılında elektrik sektöründeki kağıt tasarrufunu gözler önüne serdi. Türkiye genelindeki 18 elektrik dağıtım ve perakende firmasının değerlendirildiği araştırmada, MEDAŞ dördüncü sırada yer alarak önemli bir başarı sağladı. Araştırmayı gerçekleştiren firma yetkilileri en yeşil ofis plaketini MEDAŞ Genel Müdür Erol Uçmazbaş'a verdi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş konuşmasında, dijital dönüşümün önemine değindi. Uçmazbaş, “Tüm şirketler için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi dijital dönüşümdür. Klasik yazışma yöntemleri ve kağıt odaklı geleneksel arşiv sistemleri ile iş süreçlerini yürütmek artık neredeyse imkansız. Gerek dinamik bir şirket yapısı gerekse müşteri memnuniyeti için hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada EBYS büyük önem taşıyor. MEDAŞ olarak ülkemizde EBYS'yi ilk kullanan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. 2011 Haziran tarihinden bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma taşıdık. Bu sayede tüm iş süreçlerimiz otomatik hale geldi, karar verme süreçlerimiz hızlandı, işlem kuyrukları oldukça kısaldı. Kağıt ve kartuş tüketimi ciddi oranda azaldı” dedi.