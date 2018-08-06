MEDAŞ’ın “Sektör Danışmanlığı” projesi başarı ile devam ediyor

Ş. (MEDAŞ), Karatay Üniversitesi birlikteliğinde devam eden “Sektör Danışmanlığı” projesiyle eğitime yatırımlarını sürdürüyor.

MEDAŞ’ın alanında uzman çalışanları tarafından, üniversite öğrencilerine danışmanlıklar verilirken, öğrencilere elektrik dağıtım sektörünü işin mutfağında inceleme imkanı da sunuluyor. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Afşar, TRT Haber’de Akıllı Tercih programında Alev Nallar Emiroğlu’nun konuğu oldu. Sektör Danışmanlığı projesinin detaylarının konuşulduğu programda MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Biz iş dünyası olarak yabancı dili iyi bilen, bunun dışında ilgili biri olan, farklı konularda kendini yetiştiren gençler bekliyoruz. Merak ve ilgi bizim gençlerde aradığımız en önemli şeyler. Sektör danışmanlığı projesinde öğrencilere bunları da anlatıyoruz. Fakat programın asıl amacı öğrencilerin iş yaşamını görmeleri. Üniversitede teorik eğitimlerini alırken bir yandan da pratik eğitimlerle onları desteklemek çok önemli. Biz projeye iki sene önce başladık, proje bize ilk geldiğinde çok istekli karşıladık. Çünkü öğrenci arkadaşlarımıza faydamız olacaktı. Onlar iş yaşamını okurken göreceklerdi. Projeyle işin mutfağını görecekler. İşin doğası gereği üniversitede alamadıkları pratik bilgiyi bu şekilde alacaklar” dedi.

Doç. Dr. Bilge Afşar da, “Sektör danışmanlığı projesi aslında usta çırak ilişkisini ortaya koyduğumuz bir program. Bizim okulda anlattıklarımızı aynı anda ustalarının yanına giderek çırak ilişkisinde teori ve pratiği birleştirmeyi öğreniyorlar. Bunu normalde üniversiteden mezun olduktan sonra işe girdiğinde öğreniyorlar. Biz bunu 4 sene öne çekmiş oluyoruz. Böylece öğrencilerimiz 4 sene kazanıyor” şeklinde konuştu.