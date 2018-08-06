Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:00

MEDAŞ’ın “Sektör Danışmanlığı” projesi başarı ile devam ediyor

Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ’ın “Sektör Danışmanlığı” projesi başarı ile devam ediyor

06 Ağustos 2018 14:00

Ş. (MEDAŞ), Karatay Üniversitesi birlikteliğinde devam eden “Sektör Danışmanlığı” projesiyle eğitime yatırımlarını sürdürüyor.


MEDAŞ’ın alanında uzman çalışanları tarafından, üniversite öğrencilerine danışmanlıklar verilirken, öğrencilere elektrik dağıtım sektörünü işin mutfağında inceleme imkanı da sunuluyor. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Afşar, TRT Haber’de Akıllı Tercih programında Alev Nallar Emiroğlu’nun konuğu oldu. Sektör Danışmanlığı projesinin detaylarının konuşulduğu programda MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Biz iş dünyası olarak yabancı dili iyi bilen, bunun dışında ilgili biri olan, farklı konularda kendini yetiştiren gençler bekliyoruz. Merak ve ilgi bizim gençlerde aradığımız en önemli şeyler. Sektör danışmanlığı projesinde öğrencilere bunları da anlatıyoruz. Fakat programın asıl amacı öğrencilerin iş yaşamını görmeleri. Üniversitede teorik eğitimlerini alırken bir yandan da pratik eğitimlerle onları desteklemek çok önemli. Biz projeye iki sene önce başladık, proje bize ilk geldiğinde çok istekli karşıladık. Çünkü öğrenci arkadaşlarımıza faydamız olacaktı. Onlar iş yaşamını okurken göreceklerdi. Projeyle işin mutfağını görecekler. İşin doğası gereği üniversitede alamadıkları pratik bilgiyi bu şekilde alacaklar” dedi.


Doç. Dr. Bilge Afşar da, “Sektör danışmanlığı projesi aslında usta çırak ilişkisini ortaya koyduğumuz bir program. Bizim okulda anlattıklarımızı aynı anda ustalarının yanına giderek çırak ilişkisinde teori ve pratiği birleştirmeyi öğreniyorlar. Bunu normalde üniversiteden mezun olduktan sonra işe girdiğinde öğreniyorlar. Biz bunu 4 sene öne çekmiş oluyoruz. Böylece öğrencilerimiz 4 sene kazanıyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç