MEDAŞ’tan ebru sanatı eğitimi

Ş. (MEDAŞ) çalışanlarının motivasyonlarını destekleyici etkinliklerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Bu kez diğer eğitimlerden farklı olarak ’Ebru’ eğitimi verildi.

MEDAŞ sorumlu olduğu elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra eğitim, sanat, bilim gibi konularda da çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Daha kaliteli bir hizmet anlayışı için çalışanlarına eğitimlerini aralıksız devam ettiren MEDAŞ bu kez motivasyon çalışması kapsamında, renklerin suda harmanı olarak tanımlanan Ebru sanatı eğitimi düzenledi. MEDAŞ çalışanları, Klasik Türk Sanatları arasında yer alan Ebru’yu deneme fırsatı buldu. Etkinlik, MEDAŞ Sanat Galerisinde deneyimli hocalar tarafından gerçekleştirildi.

Ebru sanatı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gün boyu süren çalışmalar başladı. Etkinliğe MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve MEDAŞ çalışanları katılırken, bu tarz etkinliklerin motivasyon yönünden destekleyici ve önemli olduğu iletildi. Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Sanatçısı Ebru Gülbahçe Kurban ve öğrencileri Ahmet Selim Laleli, Yasemin Dalmaz, İnci Çetin, Şaduman Dinçer’in verdiği eğitimde eserler gün sonunda MEDAŞ Sanat Galerisinde sergilendi.