MEDAŞ’tan eğitim semineri

Ş. (MEDAŞ) çalışanlarına yönelik eğitim seminerlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Hizmet konusundaki gelişmenin en önemli şartı olan eğitime büyük önem veren MEDAŞ, çalışanlarına seminer düzenledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seminere ilgi yoğun olurken, baş konuşmacısı Dr. Şaban Kızıldağ, ‘Mazeret Yok’ sunumuyla dinleyenlerde farkındalık oluşturdu. MEDAŞ, çalışanlarının profesyonel iş dünyasında başarılı bir şekilde var olmalarını her fırsatta desteklerken, insana değer katmayı ilke edinerek çalışmalarını sürdürüyor.