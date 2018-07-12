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12 Temmuz 2018 11:59

MEDAŞ’tan eğitim semineri

Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ’tan eğitim semineri

12 Temmuz 2018 11:59

Ş. (MEDAŞ) çalışanlarına yönelik eğitim seminerlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.


Hizmet konusundaki gelişmenin en önemli şartı olan eğitime büyük önem veren MEDAŞ, çalışanlarına seminer düzenledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seminere ilgi yoğun olurken, baş konuşmacısı Dr. Şaban Kızıldağ, ‘Mazeret Yok’ sunumuyla dinleyenlerde farkındalık oluşturdu. MEDAŞ, çalışanlarının profesyonel iş dünyasında başarılı bir şekilde var olmalarını her fırsatta desteklerken, insana değer katmayı ilke edinerek çalışmalarını sürdürüyor.




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