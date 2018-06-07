Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:41

MEDAŞ’tan iftar yemeği

Meram Elektrik Dağıtım A.

MEDAŞ’tan iftar yemeği

07 Haziran 2018 12:41

Ş (MEDAŞ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği, iftar yemeği programını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.


MEDAŞ ailesi, Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gerçekleşen programda; işletme personelleri, genel müdürlük personelleri ve yöneticiler bir araya geldi. Başarılarıyla, her alanda adından sıklıkla bahsettiren MEDAŞ, motivasyonun ve aile olmanın gücüne inanarak çalışanlarıyla var olmaya devam ediyor. MEDAŞ, personeline verdiği değerle büyük bir aile olduğunu her fırsatta gözler önüne seriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç