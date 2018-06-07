MEDAŞ’tan iftar yemeği

Ş (MEDAŞ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği, iftar yemeği programını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

MEDAŞ ailesi, Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gerçekleşen programda; işletme personelleri, genel müdürlük personelleri ve yöneticiler bir araya geldi. Başarılarıyla, her alanda adından sıklıkla bahsettiren MEDAŞ, motivasyonun ve aile olmanın gücüne inanarak çalışanlarıyla var olmaya devam ediyor. MEDAŞ, personeline verdiği değerle büyük bir aile olduğunu her fırsatta gözler önüne seriyor.