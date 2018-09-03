MEDAŞ’tan sokak lambası uyarısı

Ş.’nin (MEDAŞ) hizmet verdiği şehirlerde yapılacak aydınlatma denetimi nedeniyle sokak lambalarının gündüz saatlerinde yanacağı bildirilerek arıza ihbarında bulunulmaması istendi.

Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de elektrik dağıtım hizmeti veren MEDAŞ kamuoyuna duyuru başlığı ile yaptığı açıklamada, “03 Eylül - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından aydınlatma denetimi yapılacaktır. Denetim esnasında sokak lambaları gündüz de yanacağından gündüz yanan sokak lambaları için arıza ve ihbar bildiriminde bulunulmamasını değerli kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” denildi.