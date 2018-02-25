Medicana Konya’da, Sağlam Çocuk Polikliniği hizmete açıldı

Kurulan poliklinik ile uzmanlar, bebeklere ve 16 yaş altı çocuklara hizmet vererek, çocukların sağlıklı büyümesine, aşı takiplerinin yapılmasına, hastalıklara erken tanı koyarak tedavisinde yardımcı olmaya çalışacak. Açılışa katılan çocuklar palyaço ve animasyon ekibi eşliğinde eğlenerek pasta kesti.

Sağlıklı Çocuk Polikliniğinin açılışında konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nazife Alptekin, birinci amaçlarının çocukların sağlıklarını korumak olduğunu belirterek, “Sağlam çocuk izleme, çocuk sağlığı ve hastalıklarının temelini oluşturuyor. Birimimizin adından da anlaşılacağı gibi önce çocuk sağlığı sonra hastalıkları diyoruz. Birinci amacımız çocuklarımızın sağlıklarını korumak. Daha sonra eğer hasta oldularsa onların tedavisini düzenlemek bizim hedefimiz. Çocuk hastalıklarını sadece muayeneye yönelik sağlık hizmetleriyle önlemek mümkün değil. Koruyucu sağlık hizmetleri çok önemli ve her çocuğunda sağlık hizmetlerine ulaşması en doğal hakkı. Sağlıklı çocuk izlenimine biz doğumdan itibariyle başlatıyoruz. Çocuk yeni doğduğu günden itibaren takibimize giriyor. Yeni doğandaki ilk bakımları, annesiyle beslenmeleri, tarama programlarının yapılması, uygun zamanda ek gıdalara geçişin sağlanması, aşılarının takibi ve çocuğun ilerideki psikomotor gelişiminin tamamen normal insan olarak gelişmesi sağlamak hedefimiz” dedi.

“Öncelikli hedefimiz çocuk ölümlerini azaltmak”

Uzman Doktor Nazife Alptekin, hedeflerinin çocuk ölümlerini azaltmak olduğunu belirterek, “Bu polikliniği açarken öncelikli hedefimiz çocuk ölümlerini azaltmak ve oluşabilecek sakatlık ve hastalıkların önüne geçebilmek. Çocukların genetik olarak hedeflediğimiz boy ve kiloya ulaşmalarını sağlamak. Erişkin dönemlerinde hem bedenen hem ruhen hem de entelektüel olarak tamamen sağlıklı yetişkinler olmasını sağlamak. Büyüme, gelişme, annelerin en çok istediği ailelerimizin en çok geldiği sebeplerden onun dışında bizim de çok önemsediğimiz aşı programları ve rutin aşı takvimimizdir. Tüm çocukların aşılanması en temel hakları koruyuculuk açısından diğer bir durum ise tarama testlerimizdir. Tarama testleri için şuan Sağlık Bakanlığının çok güzel uygulamaları var. Hastalıklar açısından ciddi tarama testleri yapılıyor. İşitme, görme keskinliği, kalça çıkıklığı ya da ileriki dönemde zihinsel gelişme geriliği yapabilecek olan hipotroidi ya da fenülketönüri kan bağıyla basit bir tarama testi. Bunların yanında bizim özel önerdiğimiz erkek çocuklarında inmemiş testis ya da beynin su toplaması dediğimiz hidrosefolinin gibi testlerdin takiplerini mutlaka yapmayı hedefliyoruz. Bu polikliniği açmamızdaki amacımız sağlıklı çocukları hasta çocuklardan ayırarak, izole ederek yapmak. En azından hasta geldiğinde tüm sorularına cevap vereceğiz. Aile bilgilendirmeleri ve bilinçlenmeleri de çok önemli. Anne karnından itibaren aslında eğitimlerimiz başlıyor. Burada doğum servisindeki arkadaşlarımız tarafından ve doğumla birlikte gerek beslenmeyle ilgili soruları, gerek çocuklarından endişeleri varsa onlarla ilgili soruları ya da ailede katılan metabolik rahatsızlıklar gibi hastalıklar varsa onların erkenden tanısının koyulması ve tedavileri varsa tedavilerinin yapılması, aynı zamanda beslenme diyetlerinin organizasyonu planlamak. Eğer geç kalmışsak artık hastalığın klinik şikayetleri başlamışsa gerekli yerlerde tedavilerinin sağlanmasını hedefliyoruz. Ailelere de bu konuda da yeterince bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konya’da bir ilk”

Hizmete açılan polikliniğin Konya’da ilk olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Alptekin, “Konya’da bir ilk olacak, daha önce hiç sağlam çocuk polikliniği yapılmıyordu. Bizim hedefimiz sağlam çocuk polikliniği ile de bunu güçlendirmeyi istiyoruz. Hastalıkları konusunda zaten gereken müdahale yapılarak yeterli hizmeti veriyorduk ama istedik ki, bu çocuklarımızı izole edebileceğimiz ‘Evet biz bu çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz, yönlendirmelerimizi yapabiliriz’ diyeceğimiz bir polikliniğimiz olsun, o amaçla Konyalıya hizmet edeceğiz” dedi.