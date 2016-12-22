Medicana’da kapalı yöntemle menisküs ameliyatı oldu

Basketbol oynadığı sırada sağ dizi dönen 16 yaşındaki sporcu, başvurduğu Medicana Konya Hastanesi’nde kapalı yöntemle menisküs ameliyatı oldu.

16 yaşındaki Botan Tahtacı okul basketbol müsabakasında sağ dizinin dönmesi üzerine Medicana Konya Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın dizinde çoklu bağ yaralanması ve dış menisküsünde yırtığı olduğu, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda anlaşıldı ve dizinde iç yan bağ ve ön çapraz bağında kopmuş olduğu saptandı. Muayene ve ameliyatı gerçekleştiren Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, ameliyat ile ilgili bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Kütahya, “Özellikle sporcularda meydana gelen bu şekildeki yaralanmalar çoğunlukta tek tek görülmekle birlikte bazen bütün yapıların beraber koptuğu yaralanmalar da meydana gelebilmektedir. Tekli bağ yaralanmalarında ameliyatlı ve ameliyatsız olarak tedavi seçenekleri mümkün olmakla birlikte çoklu bağ kopmaları ve menisküs yırtığının da eşlik ettiği yaralanmalarda cerrahi dışı seçenekler ciddi sakatlıkların oluşmasına sebep olduğu için kabul görmemektedir. Bu nedenle cerrahi işlemlerin yapılması menisküsün tamir edilmesi, kopan bağların tamir ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bizim hastamızda da kopan bağların tamiri ve menisküsün tamiri artroskopik (kapalı ) yöntemle yapıldı” dedi.

Rehabilitasyon ve spora dönüş

Yrd. Doç. Dr. Kütahya, hastaların ameliyattan 6 saat sonra hemen ayağa kaldırılarak, kısmi yük verilerek yürütüldüğünü ifade ederek, "Taburcu olan hastalara quadıcerps kası gücüne göre 20 gün süre ile dizlik kullandırılabilmektedir. Masa başı çalışan hastalar 20 gün sonunda işlerine dönebilmekte, ayakta çalışan hastalarda ise bu süre 45 günü bulmaktadır. Menisküs tamiri yapılan hastalarda üzerine yük verme süresi 30-45 gün civarında olmaktadır. Aktif mücadele sporlarına dönmesine 8 ay sonra müsaade edilmektedir. Konulan greft (doku parçası) ancak ameliyattan 1 yıl sonra maksimum gücüne ulaşır. Bu süre zarfında mutlaka korunması gerekir" şeklinde konuştu.