Medicana’dan fotoğraf sergisi

Medicana Konya Hastanesi, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için hastane içerisinde darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi açtı. Hastaneye gelenlerin 15 Temmuz’u unutmaması için darbe girişiminin 1. yıl dönümünde açılan sergi dikkat çekti. Cuma namazından sonra da şehitlerin aziz ruhları için helva ikramında bulunulacak.

Medicana Hastanesi Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek, “Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.